Son Dakika Haberleri: Kalın: "Sayın Trump'ın Bu Kararında Cumhurbaşkanımızın Israrla Her Görüşmede Dile Getirmesi Etkili...

Kalın: "Sayın Trump'ın Bu Kararında Cumhurbaşkanımızın Israrla Her Görüşmede Dile Getirmesi Etkili...

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- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (9)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:49 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Güncel
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