Kalın: "Sayın Trump'ın Bu Kararında Cumhurbaşkanımızın Israrla Her Görüşmede Dile Getirmesi Etkili...
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- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (9)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:49 Kaynak: AA
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