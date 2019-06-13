Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile...

Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile bir görüşme yaptım, bu konuları da ele aldık.

Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile bir görüşme yaptım, bu konuları da ele aldık."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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