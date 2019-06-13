Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine...
7 saat önce
Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın.
Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:31 Kaynak: AA
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