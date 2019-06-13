Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Müttefiklik ruhuna aykırıdır"
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Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Müttefiklik ruhuna aykırıdır"

6 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları Gazetecilerden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kalın:
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
Gazetecilerden detaylar
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (3)
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir."
Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın."
Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile bir görüşme yaptım, bu konuları da ele aldık."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:24 Kaynak: AA
İbrahim Kalın, Güncel
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