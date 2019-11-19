Kalın: " ( Siyanür satışı) Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak."

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AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi

Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak