Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Siyanür satışı) Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin...
Son Dakika Güncel Kalın: '(Siyanür satışı) Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin... - Son Dakika

Kalın: "(Siyanür satışı) Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "( Gümüşhane'deki Dipsiz Göl) Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük hareketleri toleransla karşılamamız mümkün değil."

Kalın: " (Siyanür satışı) Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak."

Kalın: (Siyanür satışı) Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:38 Kaynak: AA
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