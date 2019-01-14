Kalın: "Sn Trump, Teröristler Ortağınız ve Müttefikiniz Olamaz. Türkiye ABD'den Stratejik Ortaklık...
1 saat önce
Kalın: "Sn Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor"
Kalın: "Sn Trump
, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD
'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor"
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:32 Kaynak: AA
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