Son Dakika Haberleri: Kalın: "Sn Trump, Teröristler Ortağınız ve Müttefikiniz Olamaz. Türkiye ABD'den Stratejik Ortaklık...

Kalın: "Sn Trump, Teröristler Ortağınız ve Müttefikiniz Olamaz. Türkiye ABD'den Stratejik Ortaklık...

1 saat önce

Kalın: "Sn Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor"

Kalın:
Kalın: "Sn Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford - Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı

AK Parti 17 İlde Adaylarını Açıkladı 2 Yıl Sonra Kar Gören Iğdırlılar Göbek Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 04:50:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalın: "Sn Trump, Teröristler Ortağınız ve Müttefikiniz Olamaz. Türkiye ABD'den Stratejik Ortaklık...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]