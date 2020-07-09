Kalın: "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık... - Son Dakika
Kalın: "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık...
Sosyal medyanın düzenlenmesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu" - ANKARA.
Sosyal medyanın düzenlenmesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu" - ANKARA
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9.07.2020 20:35:39. #1.13#
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