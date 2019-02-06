Son Dakika Haberleri: Kalın: "Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları, Hukuki Temeli Olmayan, Tarihi Gerçeklere Aykırı Siyasi...

Kalın: "Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları, Hukuki Temeli Olmayan, Tarihi Gerçeklere Aykırı Siyasi...

1 saat önce

Kalın: "Sözde Ermeni soykırımı iddiaları, hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı siyasi bir yalandır.

Kalın:
Kalın: "Sözde Ermeni soykırımı iddiaları, hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:22 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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