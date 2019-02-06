Kalın: "Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları, Hukuki Temeli Olmayan, Tarihi Gerçeklere Aykırı Siyasi...
1 saat önce
Kalın: "Sözde Ermeni soykırımı iddiaları, hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı siyasi bir yalandır.
Kalın: "Sözde Ermeni soykırımı iddiaları, hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı siyasi bir yalandır. Türkiye
açısından hiçbir hükmü yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:22 Kaynak: AA
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