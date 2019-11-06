Son Dakika Haberleri: Kalın: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız
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Kalın: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz.

Kalın: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, " Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek."


İbrahim Kalın, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
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