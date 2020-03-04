Kalın, Suriye'de siyasi çözüm için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın, Suriye'de siyasi çözüm için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil... - Son Dakika

Kalın, Suriye'de siyasi çözüm için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil...

6 saat önce

Kalın, Suriye'de siyasi çözüm için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kalın, Suriye'de siyasi çözüm için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil..., System.String[]

Kalın, Suriye'de siyasi çözüm için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması gerektiğini ifade etti

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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