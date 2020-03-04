Kalın, Suriye'de siyasi çözüm için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil... - Son Dakika

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Kalın, Suriye'de siyasi çözüm için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil...
6 saat önce
Kalın, Suriye'de siyasi çözüm için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması gerektiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:06 Kaynak: AA
Kalın, Suriye'de siyasi çözüm için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması gerektiğini ifade etti
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