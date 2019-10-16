Kalın: "Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve sosyolojik dengeleri açısından da PYD/YPG...
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Kalın: "Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve sosyolojik dengeleri açısından da PYD/YPG tahakkümünün artık sonlanmasının zamanı gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:42 Kaynak: AA
Kalın: " Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve sosyolojik dengeleri açısından da PYD/ YPG tahakkümünün artık sonlanmasının zamanı gelmiştir."
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