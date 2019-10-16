Kalın: " Suriye 'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve sosyolojik dengeleri açısından da PYD/ YPG tahakkümünün artık sonlanmasının zamanı gelmiştir."

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Destici, kendisine söz vermeyen HDP'li Sancar'a sert çıktı: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz