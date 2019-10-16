Kalın: "(Suriye) Oradaki demografik yapıyı bozan ne Türkiye'dir ne de Barış Pınarı Harekatıdır.
35 dakika önce
Kalın: "(Suriye) Oradaki demografik yapıyı bozan ne Türkiye'dir ne de Barış Pınarı Harekatıdır.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:38 Kaynak: AA
Kalın: "(Suriye) Oradaki demografik yapıyı bozan ne Türkiye'dir ne de Barış Pınarı Harekatıdır. Demografik yapıyı bozan YPG/PYD'nin kendisidir."
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