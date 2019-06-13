Kalın: "Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir"
6 saat önce
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları Gazetecilerden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:28 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın açıklamaları
Gazetecilerden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (2)
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