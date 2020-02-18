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Kalın: Temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi
14 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, " İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:34
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