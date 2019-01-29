Kalın, Trump'ın danışmanı Bolton ile görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD
Başkanı Trump
'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ile telefonda görüştü
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:43
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