Son Dakika Haberleri: Kalın, Trump'ın danışmanı Bolton ile görüştü

Kalın, Trump'ın danışmanı Bolton ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü.

Kalın, Trump'ın danışmanı Bolton ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:43 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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