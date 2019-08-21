Son Dakika Haberleri: Kalın: "Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak"
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Kalın: "Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Kalın: Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz. Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak

İbrahim Kalın, Kabine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:33 Kaynak: AA
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