Son Dakika Haberleri: Kalın: "Türkiye bugüne kadar hiç kimseyi kapıya koymamıştır"
Son Dakika Güncel Kalın: 'Türkiye bugüne kadar hiç kimseyi kapıya koymamıştır'

Kalın: "Türkiye bugüne kadar hiç kimseyi kapıya koymamıştır"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (10)

Kalın: Türkiye bugüne kadar hiç kimseyi kapıya koymamıştır

İbrahim Kalın, Kabine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:49 Kaynak: AA
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