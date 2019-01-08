Kalın: Türkiye'de İmam Hatip Mücadelesi Bir İlim, Eğitim, Demokrasi Mücadelesidir"
1 saat önce
- Salondan detaylar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın konuşması Ödül takdimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.
- Salondan detaylar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın konuşması
Ödül takdimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:12 Kaynak: AA
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