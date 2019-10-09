Son Dakika Haberleri: Kalın: türkiye, kürt kardeşlerimizle değil, pkk ve deaş'la mücadele etmektedir
Son Dakika Güncel Kalın: türkiye, kürt kardeşlerimizle değil, pkk ve deaş'la mücadele etmektedir

Kalın: türkiye, kürt kardeşlerimizle değil, pkk ve deaş'la mücadele etmektedir

14 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Kürt kardeşlerimizle değil, PKK VE DEAŞ'la mücadele etmektedir.

Kalın: türkiye, kürt kardeşlerimizle değil, pkk ve deaş'la mücadele etmektedir, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Türkiye, Kürt kardeşlerimizle değil, PKK VE DEAŞ'la mücadele etmektedir. Güvenli bölge, sınırlarımızı koruyacak ve mültecilerin güvenli dönüşlerini sağlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün başlayan Barış Pınar Harekatına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. BBC News kanalında katıldığı yayının videosunu da paylaşan Kalın, "Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmek ve demografik yapıyı değiştirmek gibi bir planı yoktur. Türkiye, Kürt kardeşlerimizle değil, PKK VE DEAŞ'la mücadele etmektedir. Güvenli bölge, sınırlarımızı koruyacak ve mültecilerin güvenli dönüşlerini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Türkiye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:17 Kaynak: DHA
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