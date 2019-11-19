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Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma...
6 saat önce
Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz."
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