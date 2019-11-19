Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz."

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Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak