Son Dakika Haberleri: Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma...
Son Dakika Güncel Kalın: 'Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma... - Son Dakika

Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma...

6 saat önce

Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz.

Kalın:

Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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