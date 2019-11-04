Son Dakika Haberleri: Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa...
Son Dakika Politika Kalın: 'Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa...

Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa...

6 saat önce

Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor' iddialarını ortaya atmak, bu terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir.

Kalın:

Kalın: " Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor' iddialarını ortaya atmak, bu terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:30 Kaynak: AA
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