Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa...
6 saat önce
Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor' iddialarını ortaya atmak, bu terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:30 Kaynak: AA
Kalın: " Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor' iddialarını ortaya atmak, bu terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir."
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