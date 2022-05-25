Kalın: "Türkiye'nin güvenlik kaygıları, somut adımlarla karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğini çok net bir şekilde ifade ettik"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA (AA) Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

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Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini çok net ifade ettik."