Kalın: "Türkiye'nin güvenlik kaygıları, somut adımlarla karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğini çok net bir şekilde ifade ettik" - Son Dakika
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Kalın: "Türkiye'nin güvenlik kaygıları, somut adımlarla karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğini çok net bir şekilde ifade ettik"

25.05.2022 20:08

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA (AA) Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA (AA) Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

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Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini çok net ifade ettik."

Kalın: Türkiye'nin güvenlik kaygıları, somut adımlarla karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğini çok net bir şekilde ifade ettik
Kalın: Türkiye'nin güvenlik kaygıları, somut adımlarla karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğini çok net bir şekilde ifade ettik
Kalın: Türkiye'nin güvenlik kaygıları, somut adımlarla karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğini çok net bir şekilde ifade ettik
Kalın: Türkiye'nin güvenlik kaygıları, somut adımlarla karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğini çok net bir şekilde ifade ettik

YORUMLAR
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NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Endişelerini ele alıyoruz NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Endişelerini ele alıyoruz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüşmenin ardından açıklama yaptı: (2) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüşmenin ardından açıklama yaptı: (2) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüşmenin ardından açıklama yaptı: (1) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüşmenin ardından açıklama yaptı: (1)
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalın: 'Türkiye'nin güvenlik kaygıları, somut adımlarla karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğini çok net bir şekilde ifade ettik' - Son Dakika


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