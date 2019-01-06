Kalın: "Türkiye'nin PKK ve Suriye Uzantılarına Yönelik Mücadelesinin Bir Amacı da Kürtleri Bu Terör...

Kalın: "Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır.

Kalın: "Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır."

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