Kalın: "Türkiye'nin PKK ve Suriye Uzantılarına Yönelik Mücadelesinin Bir Amacı da Kürtleri Bu Terör...
7 dakika önce
Kalın: "Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır.
Kalın: "Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:40 Kaynak: AA
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