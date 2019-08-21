Son Dakika Haberleri: Kalın: Türkiye'nin Suriye'deki 9. gözlem noktasının kapatılması söz konusu değil
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Kalın: Türkiye'nin Suriye'deki 9. gözlem noktasının kapatılması söz konusu değil

26 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib konusu kritik bir hassasiyet arz ediyor. 9’uncu gözlem noktamızın intikal yoluna yapılan saldırı, hayatını kaybeden Suriyeliler ve sivillerle ilgili olarak tepkilerimizi Rusya’ya ilettik." açıklamasında bulundu.

Kalın: Türkiye'nin Suriye'deki 9. gözlem noktasının kapatılması söz konusu değil, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib konusu kritik bir hassasiyet arz ediyor. 9'uncu gözlem noktamızın intikal yoluna yapılan saldırı, hayatını kaybeden Suriyeliler ve sivillerle ilgili olarak tepkilerimizi Rusya'ya ilettik." açıklamasında bulundu.


Kalın, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde bulunan Türkiye'nin 9. gözlem noktasının "kapatılması, başka noktaya kaydırılması söz konusu değil." dedi.

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İbrahim Kalın, Rusya, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:15 
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