Kalın: Türkiye'nin Suriye'deki 9. gözlem noktasının kapatılması söz konusu değil
26 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib konusu kritik bir hassasiyet arz ediyor. 9’uncu gözlem noktamızın intikal yoluna yapılan saldırı, hayatını kaybeden Suriyeliler ve sivillerle ilgili olarak tepkilerimizi Rusya’ya ilettik." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib konusu kritik bir hassasiyet arz ediyor. 9'uncu gözlem noktamızın intikal yoluna yapılan saldırı, hayatını kaybeden Suriyeliler ve sivillerle ilgili olarak tepkilerimizi Rusya'ya ilettik." açıklamasında bulundu.
Kalın, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde bulunan Türkiye'nin 9. gözlem noktasının "kapatılması, başka noktaya kaydırılması söz konusu değil." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:15
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