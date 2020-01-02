Kalın: "Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek" - Son Dakika
Son Dakika Politika Kalın: 'Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek' - Son Dakika

Kalın: "Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır.

Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresi, Libya'da barış ve istikrarı temin etmek ve ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir."

Kuzey Afrika, Akdeniz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:34 Kaynak: AA
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