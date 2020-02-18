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Kalın: Türkiye ve Rusya arasında İdlib ilgili yürütülen müzakerelerde tatmin edici bir sonuç çıkmadı
7 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya arasında İdlib bölgesindeki gerginlikle ilgili yürütülen müzakerelerde Ankara’yı tatmin edecek bir sonuç çıkmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:34
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