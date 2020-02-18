Kalın: Türkiye ve Rusya arasında İdlib ilgili yürütülen müzakerelerde tatmin edici bir sonuç çıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kalın: Türkiye ve Rusya arasında İdlib ilgili yürütülen müzakerelerde tatmin edici bir sonuç çıkmadı - Son Dakika Dünya

Kalın: Türkiye ve Rusya arasında İdlib ilgili yürütülen müzakerelerde tatmin edici bir sonuç çıkmadı

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya arasında İdlib bölgesindeki gerginlikle ilgili yürütülen müzakerelerde Ankara’yı tatmin edecek bir sonuç çıkmadığını söyledi.

Kalın: Türkiye ve Rusya arasında İdlib ilgili yürütülen müzakerelerde tatmin edici bir sonuç çıkmadı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya arasında İdlib bölgesindeki gerginlikle ilgili yürütülen müzakerelerde Ankara'yı tatmin edecek bir sonuç çıkmadığını söyledi.


Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

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Türkiye, Ankara, İdlib, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:34 
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