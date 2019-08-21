Kalın: (Üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) "Seçimlerin namusunun korunması,...
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Kalın: (Üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) "Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:28 Kaynak: AA
Kalın: (Üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) "Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır."
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