Son Dakika Haberleri: Kalın: (Üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) "Seçimlerin namusunun korunması,...
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Kalın: (Üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) "Seçimlerin namusunun korunması,...

59 dakika önce

Kalın: (Üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) "Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır.

Kalın: (Üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılması)

Kalın: (Üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) "Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:28 Kaynak: AA
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