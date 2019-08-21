Kalın: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Hükümetin ya da İçişleri...
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Kalın: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:26 Kaynak: AA
Kalın: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir."
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