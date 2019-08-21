Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Aynı partiden ya da benzer...
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Kalın: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Aynı partiden ya da benzer...

46 dakika önce

Kalın: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Aynı partiden ya da benzer siyasi görüşe sahip başka belediyeler de var ama buralarda doğrudan suça karışma, terör örgütüne yardım yataklık etme, destek olma gibi bir suç hasıl olmadığı için bunlarla ilgili bir tedbir,...

Kalın:

Kalın: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Aynı partiden ya da benzer siyasi görüşe sahip başka belediyeler de var ama buralarda doğrudan suça karışma, terör örgütüne yardım yataklık etme, destek olma gibi bir suç hasıl olmadığı için bunlarla ilgili bir tedbir, tasarruf söz konusu olmamıştır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:30 Kaynak: AA
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