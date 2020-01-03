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Kalın: "Ülkemiz, bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün...
6 saat önce
Kalın: "Ülkemiz, bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmayı sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:06 Kaynak: AA
Kalın: "Ülkemiz, bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmayı sürdürecek."
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