Kalın: "Ülkesinde Siyasi Sorunlar Yaşayan Macron'un Günü Kurtarma Gayretiyle Tarihi Hadiseleri...
1 saat önce
Kalın: "Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Macron'un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini reddediyoruz.
Kalın: "Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Macron'un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini reddediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:33 Kaynak: AA
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