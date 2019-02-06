Son Dakika Haberleri: Kalın: "Ülkesinde Siyasi Sorunlar Yaşayan Macron'un Günü Kurtarma Gayretiyle Tarihi Hadiseleri...

Kalın: "Ülkesinde Siyasi Sorunlar Yaşayan Macron'un Günü Kurtarma Gayretiyle Tarihi Hadiseleri...

1 saat önce

Kalın: "Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Macron'un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini reddediyoruz.

Kalın:
Kalın: "Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Macron'un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini reddediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:33 Kaynak: AA

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