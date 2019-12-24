Kalın: Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam... - Son Dakika

Kalın: Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam...

6 saat önce

Kalın: Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz.

Kalın: Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam..., System.String[]

Kalın: Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:48 Kaynak: AA
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