Kalın: Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam... - Son Dakika

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Kalın: Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam...
6 saat önce
Kalın: Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:48 Kaynak: AA
Kalın: Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız
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