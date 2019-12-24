Kalın: "Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: 'Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye... - Son Dakika

Kalın: "Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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Kalın: "Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız."

Kalın: "Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız."

Kalın: Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:09 Kaynak: AA
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