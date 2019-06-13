Kalın: "Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek...
7 saat önce
Kalın: "Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer."
Kalın: "Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:34 Kaynak: AA
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