Son Dakika Haberleri: Kalın: "Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek...
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Kalın: "Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek...

7 saat önce

Kalın: "Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer."

Kalın:
Kalın: "Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:34 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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