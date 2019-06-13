Kalın: "Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Huawei'nin test aşamasında olan kendi işletim sisteminin Android'den daha hızlı olduğu iddia edildi