Son Dakika Haberleri: Kalın ve Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek
Son Dakika Politika Kalın ve Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek

Kalın ve Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşecek.

Kalın ve Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşecek.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere saat 14.00'da Ankara'ya gelecek. Robert O'Brien, saat 15.45'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 16.30'da ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşecek.


Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:04 Kaynak: DHA
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