Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı. Makul ve meşru olan eninde sonunda kazanacaktır." ifadelerini kullandı.