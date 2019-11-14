Son Dakika Haberleri: Kalın: "Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga beklentilerini boşa çıkarttı"
Son Dakika Güncel Kalın: 'Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga beklentilerini boşa çıkarttı' - Son Dakika

Kalın: "Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga beklentilerini boşa çıkarttı"

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı.

Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı. Makul ve meşru olan eninde sonunda kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın, Washington, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da tartıştığı kocasını bıçakla ağır yaraladı
Suriyeliler, demir ve sopalı kavgada Taksim'i birbirine kattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 01:59:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalın: "Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga beklentilerini boşa çıkarttı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]