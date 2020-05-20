Kalın: "Yeni hükümetin Batı Şeria 'daki yerleşim birimleri ve Ürdün vadisini ilhak edeceğini açıklaması, İsrail 'in işgal politikasının yeni adımıdır."

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