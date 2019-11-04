Kalın: "(YPG'nin Tel Tamir'deki taciz/saldırıları) Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken,...
6 saat önce
Kalın: "(YPG'nin Tel Tamir'deki taciz/saldırıları) Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken, buraya YPG'nin mevzilenmek, konuşlanmak suretiyle hem bizim askerlerimize hem de Suriye Milli Ordusu'na taciz atışları yaptığını, askerlerimiz ve istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:28 Kaynak: AA
Kalın: "( YPG'nin Tel Tamir'deki taciz/saldırıları) Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken, buraya YPG'nin mevzilenmek, konuşlanmak suretiyle hem bizim askerlerimize hem de Suriye Milli Ordusu'na taciz atışları yaptığını, askerlerimiz ve istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyorlar."
Vapurda kadınları taciz eden adam için 6 yıla kadar hapis istendi Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi