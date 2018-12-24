Kalın - Ysk Üyelerinin Görev Sürelerini Uzatan Teklif
1 saat önce
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (5)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:42 Kaynak: AA
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