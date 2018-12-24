Son Dakika Haberleri: Kalın - Ysk Üyelerinin Görev Sürelerini Uzatan Teklif

Kalın - Ysk Üyelerinin Görev Sürelerini Uzatan Teklif

1 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kalın - Ysk Üyelerinin Görev Sürelerini Uzatan Teklif, System.String[]
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (5)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:42 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Güncel
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