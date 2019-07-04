Son Dakika Haberleri: Kalın: "Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı fakat çalışma esas ve usulleriyle ilgili...
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Kalın: "Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı fakat çalışma esas ve usulleriyle ilgili...

1 saat önce

Kalın: "Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı fakat çalışma esas ve usulleriyle ilgili çalışma devam ediyor.

Kalın:
Kalın: "Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı fakat çalışma esas ve usulleriyle ilgili çalışma devam ediyor. Tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, onaylandığında Resmi Gazete'de yayımlanacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:33 Kaynak: AA
Yüksek İstişare Kurulu, Politika
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