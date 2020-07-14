Kalınbacak: "Şehitlerimize çok şey borçluyuz" - Son Dakika

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Boğaz Köprüsü'nde şehit olan Ferdi Yurduseven'in Tepeköy Mahallesi'nde bulunan baba evini ziyaret etti.



Teğmen Kalınbacak ziyarette yaptığı konuşmada, "Eğer bugün huzurlu şekilde bu vatan topraklarında yaşıyorsak, şehitlerimizin canlarını seve seve feda etmeleri sayesindedir. Devlet ve millet olarak şehitlerimize çok şey borçluyuz. Millet olarak birliğimizi, bütünlüğümüzü, varlığımızı tüm şehitlerimize borçluyuz. Tüm şehitlerimizin ruhları şad oldun. Ailelerine Allah sabırlar versin. Devlet ve millet olarak şehit ailelerimizin her daim yanındayız. Onlar şehitlerimizin bizlere emanetidir" dedi. - SAMSUN