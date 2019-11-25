Kalinic'te kırık tespit edildi

Fenerbahçe'nin tecrübeli basketbolcusu Nikola Kalinic'in, dün oynanan Darüşşafaka maçının son bölümünde yüzüne aldığı darbe neticesinde burnunda kırık oluştu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.



Fenerbahçe ile Darüşşafaka arasında oynanan maçın son bölümünde Nikola Kalinic, burnuna aldığı darbe sonrasında kanlar içinde kalmıştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başarılı basketbolcunun burun bölgesinde kırık oluştuğu ve tedavisine başlandığı belirtildi. Yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:



"Oyuncumuz Nikola Kalinic'in, 24 Kasım Pazar günü (dün) oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının son bölümünde burnuna aldığı darbeyle oluşan sakatlığı sonrasında detaylı kontroller gerçekleştirilmiştir.



Yapılan kontroller sonucunda sporcumuzun burnunda kırık tespit edilmiştir. Nikola Kalinic, bugün bir burun operasyonu geçirecek ve devam eden süreçte sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimizin kontrolünde sürdürülecektir.



Başarılı oyuncumuz Nikola Kalinic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." - İSTANBUL