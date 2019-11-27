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Kalinic, Westermann ve Vesely Khimki maçında yok!
6 saat önce
Fenerbahçe Beko'da, yarın oynanacak Khimki Moskova karşılaşmasında sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely'nin forma giyemeyeceği açıklandı.
Fenerbahçe Beko'da, yarın oynanacak Khimki Moskova karşılaşmasında sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely'nin forma giyemeyeceği açıklandı.
Nando de Colo'nun son durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:28
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