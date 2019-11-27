Son Dakika Haberleri: Kalinic, Westermann ve Vesely Khimki maçında yok!
Son Dakika Spor Kalinic, Westermann ve Vesely Khimki maçında yok! - Son Dakika Spor

Kalinic, Westermann ve Vesely Khimki maçında yok!

6 saat önce

Fenerbahçe Beko'da, yarın oynanacak Khimki Moskova karşılaşmasında sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely'nin forma giyemeyeceği açıklandı.

Kalinic, Westermann ve Vesely Khimki maçında yok!, System.String[]

Fenerbahçe Beko'da, yarın oynanacak Khimki Moskova karşılaşmasında sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely'nin forma giyemeyeceği açıklandı.


Nando de Colo'nun son durumuna ise maç saatinde karar verilecek.


THY Euroleague'de geçen haftanın en güzel 10 hareketini izliyoruz...



Fenerbahçe, Jan Vesely, Khimki, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:28 
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