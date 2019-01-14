Kalıp Tahtası Çalarken Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Niğde'de bir inşaattan 9 kalıp tahtasını çalarken yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Niğde'de bir inşaattan 9 kalıp tahtasını çalarken yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenbey Mahallesi'nde bir inşaatta hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.



Olay yerine gelen ekipler, 2 kişiyi inşaattaki 9 kalıp tahtasını çalarken suçüstü yakaladı.



Gözaltına alınan zanlılar E.B. ve F.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kalıp tahtaları, inşaat sahibine teslim edildi.

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