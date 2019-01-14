Son Dakika Haberleri: Kalıp Tahtası Çalarken Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Kalıp Tahtası Çalarken Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

35 dakika önce

Niğde'de bir inşaattan 9 kalıp tahtasını çalarken yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Kalıp Tahtası Çalarken Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Niğde'de bir inşaattan 9 kalıp tahtasını çalarken yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenbey Mahallesi'nde bir inşaatta hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, 2 kişiyi inşaattaki 9 kalıp tahtasını çalarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar E.B. ve F.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kalıp tahtaları, inşaat sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Niğde, Güncel
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