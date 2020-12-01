Kalıp ustalarının ürettiği araç üstü kamp çadırları ilgi görüyor - Son Dakika

Kalıp ustalarının ürettiği araç üstü kamp çadırları ilgi görüyor

01.12.2020 10:41
Kalıp ustalarının ürettiği araç üstü kamp çadırları ilgi görüyor, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kalıp ustası Uğur Koç ile Burhan Ballı'nın, pandemi sürecinde insanların doğaya yöneldiğini fark ederek üretmeye başladığı araç üstü kamp çadırları ilgi görüyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kalıp ustası Uğur Koç ile Burhan Ballı'nın, pandemi sürecinde insanların doğaya yöneldiğini fark ederek üretmeye başladığı araç üstü kamp çadırları ilgi görüyor.

İlçede kalıp ustası olarak çalışan Koç ile Ballı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların doğada daha fazla zaman geçirdiklerini gözlemlemelerinin ardından araç üstü kamp çadırları imal etmeye karar verdi.

İstasyon Mahallesi Kurtoğlu Sanayi Sitesi'nde bulunan atölyede çalışmalara başlayan kalıp ustaları, 135 santimetre genişliğinde, 2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığında 2 kişilik çadırları üretmeye başladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ürünlerinin ilgi gördüğünü fark eden kalıp ustaları, daha sonra ilçede reklam ve tanıtım işiyle uğraşan akrabaları Mesut Uzunöz'den destek istedi.

Uzunöz'ün katkılarıyla işlerini büyüten ve ayda 60'a yakın "Excellent Camp" (mükemmel kamp) adında kamp çadırı imal eden kalıp ustaları, ürünleri yurt içinin yanı sıra Almanya ve Azerbaycan'a da göndererek, doğa tutkunlarının ihtiyacını karşılıyor.

"İstenilen renklerde yapılabiliyor"

Mesut Uzunöz, AA muhabirine, pandemi sürecinde insanların doğada daha fazla zaman geçirmek istediğini ve kamplara olan ilginin artığını söyledi.

Bu ilgiye karşılık vermek amacıyla Koç ve Ballı'nın araç üstü kamp çadırı imalatına başladığını anlatan Uzunöz, "Pratik, hızlı bir şekilde kurulabilen çadırların içerisine rahatlıkla 2 kişi yerleşebiliyor. Yerden yüksek olduğu için böcek gelecek gibi insanların bir korkusu yok. Özellikle uzun yolculuklara gidildiğinde çok tercih ediliyor, bir valiz şeklinde de kullanılabiliyor." dedi.

Uzunöz, çadırların araca herhangi bir zararının olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Her türlü araca uyumlu, istenilen renklerde yapılabiliyor. Doğa tutkunları, yeşil tonları ya da arabalarının renklerine göre tercih ediyor. Siparişler daha çok Orta Asya, Avrupa ve Amerika'da oluyor çünkü bunlarda kampçılık ve doğacılık daha çok gelişmiş. Ülkemizde de yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. Eminiz ki ilerleyen zamanlarda daha çok çoğalacak. Siparişlerimiz genellikle özel sipariş şeklinde oluyor. Müşterilerimiz bize sosyal medya ya da web sitemizden ulaşıyor. İnsanlara daha detaylı bilgi verdiğimiz zaman sipariş süreci başlıyor. Müşterilerimiz standart bir ürün istiyorlarsa maksimum 2 gün içerisinde kargolanıyor ve müşterimize gönderiliyor. Müşterilerimize yakın yerlerdeyse buradan da teslim edebiliyoruz."

Ülkenin pek çok yeri başta olmak üzere Avrupa ve Orta Asya'ya ürünleri gönderdiklerini aktaran Uzunöz, müşterilerin memnun olduğunu ve yeni siparişler aldıklarını dile getirdi.

Uğur Koç da daha önce kalıp işinde çalıştığı için işin inceliğini bildiğini kaydederek, "Günde 2, ayda 60 taneye yakın yapılabiliyor. Sipariş üzerine yapıyoruz. Siyah ve beyaz renklerimiz oluyor, aracın renk tonuna göre boya işlemi de yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zonguldak, Uğur Koç, Çaycuma, Medya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kalıp ustalarının ürettiği araç üstü kamp çadırları ilgi görüyor - Son Dakika Ekonomi


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