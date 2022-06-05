Kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti

05.06.2022 11:42

Kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatın iskelesinden düşen 58 yaşındaki kalıp ustası feci şekilde can verdi.

Kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatın iskelesinden düşen 58 yaşındaki kalıp ustası feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi Mobilyakent Kümeevler'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda; Erkut İnşaat'a ait bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Osman K. (58), iskeleden aşağı düştü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri sie yaptığı kontrollerde Osman K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Osman K.'nın mesai arkadaşları üzüntü içerisinde çalışmaları izledi. İncelemelerin ardından Osman K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti
Kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti
Kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti
Kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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