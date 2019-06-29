Son Dakika Haberleri: Kalıp ve iskele üretiminde ihracat artıyor
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Kalıp ve iskele üretiminde ihracat artıyor

1 saat önce

Kalıp ve iskele üretiminde Türkiye'nin öncü şirketlerinden olan Urtim, satışlarında ihracatın payını artırıyor.

Kalıp ve iskele üretiminde ihracat artıyor, System.String[]
Kalıp ve iskele üretiminde Türkiye'nin öncü şirketlerinden olan Urtim, satışlarında ihracatın payını artırıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, ihracatın toplam satışlar içerisindeki payının yüzde 85'e çıktığını söylerken, kapasite artışı ve yatırımlara devam ettiklerini belirtti.

Urtim olarak kalıp ve iskele üretiminde 40 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve hem Türkiye'de hem yurtdışındaki çok büyük projelerde yer aldıklarını ifade eden Urfalılar, "2000'li yıllar itibariyle çok ciddi ihracatçı bir firma olmaya başladık. Türk müteahhitlerinin yurt dışında aldığı projelerle beraber o ülkelere girip oradaki lokal firmalarla büyüyerek ciddi ihracatlar yapmaya başladık. Geldiğimiz noktada 54 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yaklaşık 3 bin ton aylık kapasitemiz var. İç piyasadaki daralma ve bizim ihracat iştahımızın daha da çok artmasıyla beraber geldiğimiz noktada yüzde 85 ihracat yapan bir firmayız. Türk yapı sektörünün güçlenmesi ve yurt dışında bilinirliliğinin artmasıyla her ülkede tercih edilir konuma geldik. İhracat yaptığımız ülke sayısını sürekli artırıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:21 Kaynak: İHA
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