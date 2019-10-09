Son Dakika Haberleri: Kalıpçılar, ithalatın teşvikine karşı acil önlem istiyor
Son Dakika Ekonomi Kalıpçılar, ithalatın teşvikine karşı acil önlem istiyor

Kalıpçılar, ithalatın teşvikine karşı acil önlem istiyor

19 dakika önce

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Özoğul, ek vergi, ÖTV, kalıp ithalatı için teşvik ve vergi muafiyeti sağlanması gibi Türk kalıpçısının rekabet gücünü azaltan birçok sorunla boğuştuklarını söyledi.

Kalıpçılar, ithalatın teşvikine karşı acil önlem istiyor, System.String[]

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Özoğul, ek vergi, ÖTV, kalıp ithalatı için teşvik ve vergi muafiyeti sağlanması gibi Türk kalıpçısının rekabet gücünü azaltan birçok sorunla boğuştuklarını söyledi.

Şamil Özoğul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:51 
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