“Kalıpçılık alt değil, ana sektör olmalı”

UKUB tarafından, "Yerli Kalıp Güçlü Sanayi" teması bu yıl, 9.'su düzenlenen Ulusal Kalıp Zirvesi'nin Altın Sponsoru Ak Teknik Kalıp oldu. Zirvede bir sunum yapan Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan, kalıpçılık sektörünün sanayileşmenin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.