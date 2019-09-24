“Kalıpçılık alt değil, ana sektör olmalı”
12 dakika önce
UKUB tarafından, "Yerli Kalıp Güçlü Sanayi" teması bu yıl, 9.'su düzenlenen Ulusal Kalıp Zirvesi'nin Altın Sponsoru Ak Teknik Kalıp oldu.
UKUB tarafından, "Yerli Kalıp Güçlü Sanayi" teması bu yıl, 9.'su düzenlenen Ulusal Kalıp Zirvesi'nin Altın Sponsoru Ak Teknik Kalıp oldu. Zirvede bir sunum yapan Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan, kalıpçılık sektörünün sanayileşmenin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:30
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