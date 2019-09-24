Son Dakika Haberleri: “Kalıpçılık alt değil, ana sektör olmalı”
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“Kalıpçılık alt değil, ana sektör olmalı”

12 dakika önce

UKUB tarafından, "Yerli Kalıp Güçlü Sanayi" teması bu yıl, 9.'su düzenlenen Ulusal Kalıp Zirvesi'nin Altın Sponsoru Ak Teknik Kalıp oldu.

“Kalıpçılık alt değil, ana sektör olmalı”, System.String[]

UKUB tarafından, "Yerli Kalıp Güçlü Sanayi" teması bu yıl, 9.'su düzenlenen Ulusal Kalıp Zirvesi'nin Altın Sponsoru Ak Teknik Kalıp oldu. Zirvede bir sunum yapan Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan, kalıpçılık sektörünün sanayileşmenin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:30 
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